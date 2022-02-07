ООО «Энергосбыт Волга» и регоператор по вывозу ТКО - ООО «Хартия» подписали соглашение о сотрудничестве.

ООО «Энергосбыт Волга» и регоператор по вывозу ТКО - ООО «Хартия» подписали соглашение о единой квитанции об оплате света и вывоза мусора. Об этом рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.Теперь жители Александровского, Петушинского, Собинского, Кольчугинского и Киржачского районов получат один квиток.В случае, если в новом платёжном документе будет ошибка в количестве зарегистрированных жильцов, то информацию следует уточнить в клиентском офисе энергосбытовой компании. Это позволит избежать некорректных начислений.