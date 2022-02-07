Жители деревни Загряжское написали обращение в администрацию Муромского района, в котором поставлен...

Жители деревни Загряжское написали обращение в администрацию Муромского района, в котором поставлен вопрос об организации перевозок по маршруту «Загряжское – Муром – Загряжское».Существующий маршрут № 174 «Муром – Урваново» сократил количество рейсов в связи с коронавирусными ограничениями. Жители д. Загряжское лишены полноценного регулярного транспортного сообщения, что существенно ущемляет их права и законные интересы. Существовавший ранее маршрут №110 перестал функционировать в связи с прекращением деятельности ИП-перевозчика. На конкурс по осуществлению перевозок никто не заявился.Судом принято решение об удовлетворении требований прокурора. Департамент транспорта Владимирской области должен в течение месяца принять меры к организации регулярного транспортного обслуживания для жителей д. Загряжское Муромского района по маршруту № 174 «Муром – Урваново» (в пределах населенных пунктов: д. Орлово, д. Загряжское, д. Мишино), жителей населенных пунктов, входящих в маршруты № 110 «Муром – Савково» и № 114 «Муром – Тереховицы».