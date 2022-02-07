Варварская уборка снега. Жители Владимира жалуются, что вместе со снегом исчезает и...

Варварская уборка снега. Жители Владимира жалуются, что вместе со снегом исчезает и "благоустройство" возле их домов. По одному из адресов побывала Вера Куликова.- Видите что творится?! Это был шикарный, роскошный палисадник, который создавали 8 лет! Здесь дорогие кусты пузереплодника краснолистного, желтолистного!Вместо живой изгороди- глыба грязного снега. Кустарник, который так долго растили жильцы, безнадежно испорчен, рассказывает старшая по дому Лада Постоева. Пузереплодник не переносит избыточную влагу. Так что последствия такой уборки во дворе для него равнозначны гибели. Хотя любоваться им могли бы четверть века. Кустарник многолетний.Лада Постоева, председатель совета дома 20 по ул. Сурикова:- Валят снег грязный с реагентом на наши прекрасные кусты. Хотя было много раз говорено и подрядчику, и управляющей компании. Продолжают валить. Кончилось тем , что огромное многотонный спрессованный кирпич грязного снега с реагентом такой тяжести, что сломался забор железный, вывалили. Поломали нам кусты.Людмила Лысова, жительница дома 20 по ул. Сурикова:- Я вот таскала в пакете землю вот собирала здесь, чтобы хорошая земля, чтобы кусты облагородить. И в итоге их все сломали, засыпали, а здесь какая клумба у нас была, а теперь чего?! У нас ничего расти не будет! Одна грязь!Почти все жители дома № 20 по улице Сурикова - преклонного возраста. Сами сажали деревья и цветы, лелеяли территорию. Теперь придётся начать всё сначала.Лада Постоева, председатель совета дома 20 по ул. Сурикова:- Жители плачут. Выглядывают окна и жалуются мне и говорят: "Мы создавали, мы благоустраивали". Впервые за 50 лет говорят старожилы вываливают такую грязь под окна! Мы же этим дышим!Такая варварская уборка, по словам жителей, не в первый раз. Весь палисадник завален снегом. Причём, свозят его с территории возле других домов. Жители не раз обращались в управляющую компанию. Однако, снег и ныне там. С жалобой люди обратились в региональное отделение ОНФ. Подобных сигналов, говорят эксперты - десятки.Татьяна Тарасова, модератор площадки "Жильё и городская среда" регионального отделения ОНФ:- Мне бы хотелось призвать управляющую компанию, уважать жителей, которые живут, которые хотят , чтобы их территория придомовая, дворы были благоустроены, было красиво. Потому что жители на собственные средства очень многие покупают многолетние цветы, саженцы! Сейчас что происходит. Я не побоюсь этого слово - вандальная очистка территории от снега!По словам людей, сброс снега в овраг неподалеку грозит штрафом. Вопрос нужно согласовывать. Так что вариант "под окна" стал самым "бесхлопотным". Других "снежных сценариев" не искали. В Народном фронте людям уже посоветовали обратиться в Государственную жилищную инспекцию.Вера Куликова, АлександрЧунаев. "Вести-Владимир"