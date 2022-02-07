Более 140 тысяч человек уже присоединились к новому проекту Производственная гимнастика....

Более 140 тысяч человек уже присоединились к новому проекту "Производственная гимнастика. Перезагрузка!". Призываем и жителей нашего региона обратить внимание на это спортдвижение.Проект был запущен в прошлом году. Физические упражнения разработаны для людей, которым трудно найти время на поход в спортзал. Примером стали советские нормативы зарядки в рабочих коллективах. Есть пять комплексов: для офисных сотрудников, для водителей, для работников конвейерных производств и тех, кто занимается тяжелым физическим трудом. Есть раздел и с незаметной гимнастикой для всех профессий. На выполнение любого комплекса требуется не более пяти минут. Все они собраны на портале производственнаягимнастика.рф. Заходите и выбирайте. Даже пятиминутная ежедневная зарядка способна крайне положительно влиять на здоровье.