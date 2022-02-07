Жители Владимирской области хранят в банках 234 млрд рублей. Официальные данные приводят во Владимирском отделении Банка России. За год сумма выросла на 7%. Сбережения владимирцев превышают ..

Жители Владимирской области хранят в банках 234 млрд рублей. Официальные данные приводят во Владимирском отделении Банка России.За год сумма выросла на 7%. Сбережения владимирцев превышают долги почти на 64 млрд рублей.Рублёвые вклады выбирают 92% наших земляков, которые открыли счетов на 215 млрд рублей. Иностранной валютой стали пользоваться реже. Количество депозитов сократилось на 3% до суммы в 19 млрд рублей.На 37% увеличились накопления региональных предприятий и организаций. Они составили 25 млрд рублей. Вклады индивидуальных предпринимателей за 2021 год выросли на 14% до 9 млрд рублей.