Его также лишили прав на 2,5 года и взыщут с автомобилиста 4,5 млн рублей компенсации родственникам погибших.

Жителя Владимира приговорили к пяти годам колонии за ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.Следствием и судом установлено, что 9 октября 2020 года около 16:45 40-летний водитель «Субару», двигаясь по трассе «Колокша-Кольчугино-Александров» с превышением скорости, столкнулся с ехавшим по встречной полосе «Хёндэ». В результате дорожно-транспортного происшествия погибло трое взрослых и малолетний ребенок.Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следующие пять лет он проведёт в тюрьме. Его также лишили прав на 2,5 года и взыщут с автомобилиста 4,5 млн рублей компенсации родственникам погибших.