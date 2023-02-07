О развитии автомобильного производства в столице мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

О развитии автомобильного производства в столице мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Несмотря на попытки заблокировать автопроизводство в столице, выпуск "Москвича" на базе Renault возобновлено, сообщил мэр. По его словам, большинство комплектующих в автомобилях будут отечественными."Планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили", – заявил градоначальник.Серийное производство автомобилей на заводе "Москвич" мэр столицы запустил в ноябре 2022 года. Под возрожденным брендом будут выпускать также электромобили.Производство на заводе пришлось запускать практически с нуля. Многие годы компания Renault избавлялась от российских поставщиков и переходила на иностранные комплектующие. В марте этого года французский концерн объявил об уходе с рынка РФ.Компактный кроссовер "Москвич-3" уже доступен в российских дилерских центрах. Просторный салон автомобиля оснащен комфортабельными эргономичными сиденьями. Машина оборудована 1,5-литровым бензиновым турбомотором.Эксперты смотрят на импортозамещение в автомобилестроении с оптимизмом. Вопрос можно решить в течение ближайших нескольких лет, считает президент ассоциации "Цифровая Эра транспорта" Антон Журавлев. Подробнее – в "Дни.ру".