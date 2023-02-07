Расскажет ваша натальная карта.

Расскажет ваша натальнаякарта.Натальная карта — это слепок неба в момент вашего рождения. По нейможно увидеть особые условия, которые расскажут, к кому вы можете обратиться внестабильный период за финансовой помощью и поддержкой. Ведическийастролог Ирина Чайка предлагает благодаря ведической астрологии узнать, черезкого к вам могут приходить деньги. Для этого достаточно просто открытьсвой космический паспорт и обратить внимание на второй и одиннадцатыйдома.Второй дом в ведической астрологии отвечает за родителейи финансы. Одиннадцатый дом – за получение удовольствия,наслаждений. Это дом радости, легких денег, дружбы и выигрышей. Считается, чтоесли у человека есть хотя бы одна планета в этом доме – он уже оченьобеспеченный. Вы можете сами построить свою натальную карту в любом бесплатном астропроцессорев интернете, но обратите внимание, чтобы он был именно ведический.Для построения натальной карты вам понадобятся:• Имя;• Дата рождения;• Время рождения с секундами;• Населенный пункт рождения(программа предложит вам заполнить координаты автоматически).После внесения всех данных нажмите кнопку “Рассчитать” на сайтевыбранного астропроцессора. Перед вами откроется ваша натальная карта, которуюмы будем изучать в этой статье на примере известного долларового миллиардераПавла Дурова.Основная карта в ведической астрологии – это то, что проявленовнешне, то, с чем вы пришли в этот мир. В ней нужно найти планеты, которые стояту вас во втором доме. На рисунке ниже эта зона обведена кружком.Расшифровки планет:Su – СолнцеMo – ЛунаMa – МарсMe – МеркурийJp – ЮпитерVe – ВенераSa – СатурнRa – РахуKe – КетуНа примере карты Павла Дурова мы видим, что во втором доме у негонаходится Марс, Юпитер и аспект Сатурна.Теперь определяем планеты, которые находятся в одиннадцатом доме.В карте Павла Дурова в одиннадцатом доме находится Меркурий, Солнце, аспектРаху и Луны. На рисунке ниже эта зона также обведена кружком.Если во втором или одиннадцатом доме вашей натальной карты вы ненайдете планет – ничего страшного. Посмотрите свою лунную карту. Луна – этопсихика, эмоциональная составляющая. Именно она формирует мышление, что,конечно же, проявляется наружу и отражается на поступках человека. Поэтомупоказатели лунной карты также важны.ПЕРЕЙДЕМ К РАСШИФРОВКЕИтак, кто приведет вас к финансам?Каждая планета управляет определенными личностями. Если у вас вовтором или одиннадцатом доме Солнце – вы можете получить поддержку от ярких исильных мужчин, отца, начальника или государства.Луна – вы получите помощь и поддержку от женщин.Марс – вас ждет помощь от сильных, спортивных личностей, братьев.Марс связан также с военным делом.Меркурий – помощь от друзей, интеллектуальных людей.Юпитер – помощь от наставников, учителей, мужа для женщины.Венера – помощь от партнера, красивых женщин.Раху – помощь от иностранцев, неординарных личностей.Кету – помощь от скрытых покровителей, духовных людей. Если у васКету во втором доме, то вам стоит прислушиваться даже к тем словам, которыемогут сказать бездомные на улице. Кету покровительствует немощным, калекам,бомжам.Например, у Павла Дурова во втором доме Юпитер, это говорит обобразованной семье. Эта планета в принципе отвечает за образование, высшие ифинансовые знания. Поэтому Павел впитывал финансовые знания с самого рождения.И это в том числе помогло ему хорошо зарабатывать.В одиннадцатом доме у Павла – Солнце, что говорит о поддержкеотца. Павел родился в семье, где отец старался дать ему хорошее образование ивкладывал в учебу сына свои силы и средства.Теперь вы знаете намного больше о своих возможностях благодарянатальной карте. Эти знания – ваш ресурс, то, откуда вы можете получать помощьлегко и без проблем!