Артём Меинов родом из Владимирской области. Он разработал протез-тренажёр, который позволяет восстановить мышечную активность при ДЦП и после инсульта.

Артём Меинов родом из Владимирской области. Он разработал протез-тренажёр, который позволяет восстановить мышечную активность при ДЦП и после инсульта.На своём опытеАртём не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются люди с нарушениями двигательной активности.– В детстве мне пришлось много заниматься физическими упражнениями, чтобы восстановить правильную работу мышц и суставов из-за ДЦП. В университете я уже более детально изучил этот вопрос, какие есть инструменты на рынке, и мне пришла идея разработать технологию, которая возьмёт на себя часть функций реабилитолога. В итоге, в том числе благодаря консультациям с врачами, удалось создать протез-тренажёр, позволяющий тренироваться даже дома, – рассказывает Артём Меинов, автор проекта, аспирант факультета программной инженерии и компьютерной техники Института точной механики и оптики (ИТМО).Просто и удобноВ отличие от аналогов, его можно использовать даже дома: он более компактный и удобный в применении. Первый прототип создан для тренировки мышц и суставов рук, но в перспективе разработку можно адаптировать и для других частей тела.Пациенты, пережившие инсульт, часто сталкиваются с атрофией мышц (истончение волокон и уменьшение общего мышечного объёма). На начальных этапах малоподвижные части тела можно восстановить с помощью специальных упражнений и массажа. Ещё одна группа, подверженная двигательному дефициту, – люди с детским церебральным параличом (ДЦП). Им всю жизнь нужно регулярно тренироваться, делать специальные упражнения. И тут возникает сложность: удобных и доступных тренажёров попросту нет. Существующие модели громоздкие, дорогие и, как правило, имеют ограниченный функционал.Работают мышцыАртём Меинов предложил технологию, которая облегчит восстановление мышц и суставов. Это программируемый портативный протез-тренажёр для развития мышечной активности рук.Протез состоит из специальных фиксаторов (их можно изготовить под анатомические особенности конкретного человека), которые крепят к плечу и предплечью, и электронной части – контроллера, экрана с клавиатурой для настройки нужных параметров и сервомотора (он приводит протез в движение). Чтобы начать тренировку, нужно зафиксировать протез на руке, затем задать начальное положение. После этого устанавливают максимальный угол движения руки, который не вредит пациенту. Угол и скорость повышают постепенно. Эти параметры задаёт и корректирует реабилитолог. Одной полной зарядки тренажёра хватает на 30-40 минут, то есть на полноценное занятие.