Еще 38 человек во владимирской области заболели коронавирусом. На территории Владимирской области...

Еще 38 человек во владимирской области заболели коронавирусом.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (9 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Муромском, 4 сл. в Ковровском, 0 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 0 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 0 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 0 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 0 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском).