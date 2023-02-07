Праздничные традиции и приметы.

Праздничные традиции и приметы.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА7 февраля православные вспоминают одного из самых почитаемых христианских святых – Григория Богослова. Его житие относится к четвертому веку. Константинопольский архиепископ являлся одним из благословленных толкователей Священного писания. За неоценимый вклад в формирование и распространение фундаментальных религиозных трудов и непоколебимый авторитет в христианском мире святого считают одним из так называемых Отцов Церкви.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДАНа Руси было поверье – нельзя стричь волосы и ногти в Григорьев день, иначе можно отстричь от себя удачу. Кроме того, считалось, что нечистая сила 7 февраля стелется по земле, поэтому бросать что-либо под ноги или плевать запрещалось. Да и вообще не стоило выходить из жома без дела. Тяжелый труд на православный праздник был под ограничением.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫГригорьев день наши предки посвящали добрым делам. 7 февраля можно заняться благотворительностью. Была традиция носить в кармане кусочек сахара, чтобы дела шли сладко. Было принято дарить вторым половинкам цветы и желать чего-нибудь доброго. Существовала важная приметы на Руси – обильный снегопад свидетельствовал о позднем приходе зимы в следующем году. А если поют синицы, значит скоро ударять морозы.