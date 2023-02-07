Страшная болезнь Романа Костомарова не отступает.

Страшная болезнь Романа Костомарова не отступает.Состояниефигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова шокирует всехнеравнодушных. Сначала мужчина попал в больницу с пневмонией, перенес тяжелыедни, подключенным к аппарату ЭКМО, а затем и ИВЛ. Теперь же он проходит новоеиспытание — ампутацию конечностей.У Романа Костомарованачали умирать живые клетки. Врачи приняли решение об ампутации стоп разбитогогангреной фигуриста. Официального комментария от близких людей пока нет, всяинформация просачивается через анонимные источники. Ранее журналисты говорилиоб ампутации двух стоп, теперь появились данные об удачном спасении одной.После тяжелой операцииврачи смогли удалить мертвую часть ткани на одной из ног. К сожалению, с другойногой так сделать не вышло, поэтому пришлось ампутировать полностью весьголеностоп. Врачи переживали сможет ли Костомаров очнуться после операции. Всесложилось — фигурист уже в сознании.Источникисообщают, что сейчас идет борьба за руки Романа Костомарова. Как и в стопах, в них начинается процесс отмирания тканей. Говорят,что дальнейшее лечение мужчины планируется проводить в Германии. Пока чемпионпродолжает оставаться в реанимации под пристальным вниманием врачей.