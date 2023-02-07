Есть признаки, которые свидетельствуют о том, что кошке нужна помощь. По словам ветеринара Богдана Галкина, владельцы кошек должны внимательно наблюдать за поведением своих ..

Есть признаки, которые свидетельствуют о том, что кошке нужна помощь. По словам ветеринара Богдана Галкина, владельцы кошек должны внимательно наблюдать за поведением своих питомцев."Поводом для срочного визита к ветеринару может стать апатия, отказ от корма, новая привычка прятаться в укромных местах, потеря веса, обильное питье. Или наоборот, если кошка стала слишком активной и беспокойной. Об инфекции или проблемах с сердцем говорят тяжелое дыхание, одышка, кашель", — цитирует эксперта .