Команда Владимирской области заняла первое место на Чемпионате МВД России по боевому...

Команда Владимирской области заняла первое место на Чемпионате МВД России по боевому самбо.Полицейские из Владимирской области заняли первое место в командном зачете чемпионата МВД России по боевому самбо. На церемонии закрытия побывал и губернатор области, Александр Авдеев.На турнире, который проходил в Суздале, выступали сильнейшие самбисты из более чем 50 регионов страны. Среди них - 21 заслуженный мастер спорта, 36 мастеров спорта международного класса. Финальные поединки проходили в тяжелой борьбе и при полных трибунах. Напомним, что во Владимирской области самбо - один из базовых видов спорта, которым занимается более четырех с половиной тысяч человек.Максим Кузьмин, серебряный призер чемпионата МВД России по спортивному самбо:- Все началось с 2006 года, когда я в Брянске выиграл первенство России по дзюдо среди юниоров, потом устроился работать в полицию и, уже будучи полицейским, занимал третьи места на чемпионатах по дзюдо, трижды был третьим и вот два раза по самбо.