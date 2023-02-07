Минздрав Владимирской области после сюжета «Шестого канала» о более 30 сотрудниках ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница», которые оказались под угрозой сокращения, поведал о финансовых

Минздрав Владимирской области после сюжета «Шестого канала» о более 30 сотрудниках ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница», которые оказались под угрозой сокращения, поведал о финансовых трудностях больницы. В 2022 году у медучреждения образовалась кредиторская задолженность, которая может привести к приостановлению деятельности. В 2023 году снижение доходов ожидается и из-за капремонта ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница». В