Пять шедевров архитектуры.

Пять шедевров архитектуры.Москва начала активно застраиваться доходными домами на рубеже XIX и XX веков. Квартиры в них сдавались в аренду, а собственник недвижимости получал постоянный пассивный доход, отсюда и произошло название данного типа жилья.Как правило, у арендаторов была возможность пользоваться хозяйственными постройками во внутреннем дворике дома. Само здание роскошно украшалось резьбой и лепниной, но только со стороны, выходящей на улицу.Далеко не все шедевры архитектуры сохранились до наших дней в первозданном виде, однако и сейчас в Москве можно найти довольно красивые доходные дома. Рассказываем о пяти объектах недвижимости.На Большой Никитской расположился дом №31. Изначально здание строилось как часть общего архитектурного ансамбля, однако сейчас соседние здания не столь привлекательны. А вот бывший доходный дом может похвастаться необычным стеклянным куполом, в котором инвестор разместил несколько десятков мансардных квартир. Одну из них, к слову, можно приобрести всего за каких-то 56,5 миллионов рублей.Доходный дом на Большой Дмитровке, (7/5 строение №2) ныне именуется клубным домом "Советник" в честь тайного советника Василия Стрешнева. Погрузиться в атмосферу Москвы XVIII-XIX веков можно при наличии 357,5 миллионов рублей – столько стоит квартира площадью почти 117 квадратных метров.На Бауманской улице сохранился абсолютно уникальный малоквартирный доходный дом (№28). Недвижимость изначально было рассчитано на три квартиры – по одной со второго по четвертый этаж. Кроме того, внимание привлекает фасад здания, выполненный в готическом стиле.Дом №33, строение №1 по Новокузнецкой улице тоже отличается огромными размерами жилья. В здании пять этажей, два подъезда и всего 18 квартир. Одна из них занимает площадь порядка 180 "квадратов". Из-за необходимости провести ремонт хозяева готовы уступить ее всего за 60 миллионов рублей.На Солянке прекрасно сохранился еще один архитектурный шедевр Москвы. Исторический район был известен солевыми промыслами. Еще в XVII веке здесь возвели огромного размера здание, во дворе которого продавали соль и соленую рыбу. Позже на его месте появился доходный дом, при перестройке сохранили подвалы, в которых хранилась соль.