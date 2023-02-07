Во Владимире предложили централизованно собирать текстиль в школах, как сейчас это происходит с макулатурой. Это нужно, чтобы дать вещам новых хозяев или вторую жизнь после переработки.

Во Владимире предложили централизованно собирать текстиль в школах, как сейчас это происходит с макулатурой. Это нужно, чтобы дать вещам новых хозяев или вторую жизнь после переработки.Дорогие тряпкиТам появятся пункты сбора текстиля и одежды по аналогии с уже проводимыми акциями сбора батареек или макулатуры. Это предложила сооснователь и руководитель проектов «Сдать вещи просто» и «Добромаркет» Ольга Шигаева:– Одежду, обувь и аксессуары в наших пунктах мы принимаем уже пять лет. Вещи в хорошем состоянии отдаём нуждающимся, в плохом – отправляем на переработку. В общей структуре отходов текстиль занимает около 7%. Если он попадает в мусоровоз и смешивается с биологическими отходами, например с остатками продуктов питания и т. п., которые туда тоже могут попасть, то тряпьё становится непригодным даже для переработки. Хотя такой текстиль – ценное сырьё: всю историю современной России ветошь ввозят из-за границы, раньше – из Европы, сейчас – из Китая. Но если увеличить сбор местного текстиля, ветошь закупать за рубежом не придётся.Как и макулатуруЧтобы текстиль можно было использовать в дальнейшем, может, стоит его отделить? Но чтобы найти место и установить один специальный контейнер, нужно потратить 50 тыс. рублей. Не важно, из бюджета города или предпринимателя, это накладно. Хотя все знают, что в школе раз в квартал можно сдать макулатуру. почему не сделать то же самое с отслужившей своё одеждой? Представитель мэрии Владимира, главный эколог поддержал идею: на следующей неделе планируют обсудить концепцию со специалистами управления образования.Разделяй и сортируйА как обстоит дело с сор­тировкой других отходов? Директор компании, специализирующейся на вывозе и сортировке отходов во Владимире, Виктория Панфилова среди главных проблем называет неприспособленность существующих контейнерных площадок к раздельному сбору мусора. Именно поэтому предприятию приходится устанавливать сетки для вторсырья рядом с мусорными баками. И признаётся, что не ждали такого отклика от горожан:– У нас замечательные люди, которые хорошо приняли это новшество. Думали, что процент отбора из сеток будет 20-30, а речь идёт о 50%. Предприятие сортирует несколько видов бумаги, пластика, стекло, металл, полиэтилен – примерно 10% вторичных ресурсов. Их везут потом на предприятия, в том числе на территории нашей области, которые их перерабатывают. Так на свалку не попадает довольно приличное количество отходов.Централизованной утилизацией опасных отходов, таких как ртутные градусники и лампы, должны заниматься управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома. Они должны оставить заявку федеральному экологическому оператору. Правда, даже в этом случае остаётся проблема с утилизацией для жителей частных домов: они вынуждены делать это платно, признают власти Владимира.Пункты сбора батареек организовали в 60 школах региона. Правда, в России всего два предприятия, которые перерабатывают такие отходы.Мнение экспертаГлавный эколог г. Владимира, начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров:– К нам недавно обратилась турецкая компания, которая хотела в городе установить 500 своих контейнеров для приёма текстиля. Честно говоря, я не представлял, куда мы денем такое количество. Я сначала написал отрицательное заключение, но меня попросили ещё подумать над этим. Если мы сможем в этом плане сотрудничать со школами – этот вопрос можно будет решить.В темуНа контейнерных площадках города регоператор разместил 950 сеток для раздельного сбора ТКО. В ближайшее время министерство природных ресурсов передаст местным властям 500-600 жёлтых ёмкостей, которые заменят сетки.Во Владимире действуют пока лишь два экопункта для сбора вторсырья: на улицах Егорова и Песочной.Мэрии Владимира и компаниям, которые занимаются обращением с отходами, предложили создать интерактивную карту на основе актуальных данных, где для жителей в понятном формате укажут, куда и какие перерабатываемые или опасные отходы можно сдавать.СправкаВо Владимире уже работает 13 контейнеров для сбора текстиля, куда жители города могут сдать ненужные им вещи:– ТЦ «Меридиан», ул. Растопчина, 24а (третий этаж);– ТЦ «Ивановские мануфактуры», ул. Куйбышева, 16 (второй этаж);– ТЦ «Черёмушки», пр-т Строителей, 9, кор. 5 (первый этаж);– ТЦ «Крейсеr», пр-т Ленина, 46;– ТЦ «Район», ул. Добросельская, 169-б (первый этаж);– Центр современного искусства «Флигель», ул. Девическая, 8;– Центр выдачи вещей, ул. Дворянская, 27а, корп. 17 (вход со двора);– ТЦ «ДоброДом», Владимир,ул. Верхняя Дуброва, 44 (первый этаж);– «Рынок на Студёной»,ул. Дворянская, 27а, корп. 1;– магазин «Светофор», ул. 1-я Пионерская, 94 (первый этаж);– «Эра-2000», Суздальскийпр-т, 5;– ЦУМ «Валентина», ул. Дворянская, 10;– магазин «Дикси», ул. Тихонравова, 8а.