После недавней госпитализации Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками.

После недавней госпитализации Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками.В конце января стало известно о госпитализации музыканта, певца икомпозитора Игоря Николаева. Предположительно, у мужчины обострились проблемы ссердцем. Официальный диагноз ни артист, ни его семья не афишируют. Однако,стало известно, что в прошлом году Николаев уже обращался за помощью по схожейпроблеме.И вот, не прошло и пары недель, как артист оказался дома. Более того, ИгорьНиколаев даже объявил планы на весну. Он отправляется в тур по городам, вовремя которого обещает поклонникам отлично провести время."Будем с вами встречаться, петь и пить за любовь", — написалартист.Не все оценили такой энтузиазм Николаева. Простившийся с семьей на целыймарт, артист даже не дает себе передохнуть после нахождения в больнице. И хотяжена артиста Юлия Проскурякова уверяет, что Игорь чувствует себя хорошо,поклонники не понимают зачем так торопиться в тур. Все это происходит на фонеслухов о перенесенной операции. Якобы, в сердце Николаева установили стент.Все, чтобы приступ не ворвался в жизнь 63-летнего артиста."Берегите себя, с сердцем не шутят", — пишут неравнодушные зрителии слушатели Игоря Николаева.