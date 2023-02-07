В жизни любвеобильного Прохора Шаляпина наступает новый осознанный этап.

В жизни любвеобильного Прохора Шаляпина наступает новый осознанный этап.39-летнийшоумен Прохор Шаляпин поделился с важной новостью. Мужчина решилупорядочить финансовые дела и оформить завещание. Поклонники переживают —неужели Шаляпин собрался уйти из жизни в таком возрасте?"Мывсе, к сожалению, умираем", — заявил любимец женщин постарше.Однако,причинами задуматься о завещании послужили более приземленные факты. ПрохорШаляпин просто не хочет, чтобы имущество его семьи досталось нелюбимымродственникам. Шоумен не постеснялся назвать тех, кого исключил из документа."Роднойбрат моей матери, его я исключил и своего двоюродного брата, его сына", —пояснил Прохор Шаляпин.Журналистыподдерживают решение мужчины. Работающий на износ на любовном фронте Шаляпин влюбой момент может обзавестись собственными детьми. Их благополучие должностоять на первом месте. Чтобы дети не занимались имуществом, Прохор Шаляпин и занялсянаследством.другой стороны, оформлять официальный брак шоумен пока не готов. По словамглавного холостяка страны, перед ним открывается целая жизнь. Кроме этого, емунужна женщина постарше, поэтому он все еще выбирает. Хорошо, что этот факт из жизниПрохора Шаляпина уже давно известен в шоу-бизнесе.