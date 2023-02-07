На свет появилась дочь 45-летней Ольги Орловой.
На свет появилась дочь 45-летней Ольги Орловой.
45-летняя Ольга
Орлова стала мамой во второй раз. Напомним, что несколько лет назад экс-солиста
"Блестящих" вышла замуж за московского бизнесмена. У Ольги уже есть старший
сын от первого брака, которому уже больше 18. А 6 февраля на свет появилась
девочка, которую назвали Аней. Орлова показала младенца — в микроблоге звезды появилась первая фотография
малышки у мамы на груди.
Во время
беременности звезду нередко обвиняли в придуманном пиар-ходе. Ходили слухи,
будто Ольга Орлова на самом деле носит накладной живот, а ребенка за нее
вынашивает суррогатная мама. Казалось бы, с рождением девочки негатив должен
был исчезнуть, но нет.
Недоброжелатели уверены,
что фотография — постановочная. По мнению некоторых подписчиков, невозможно выглядеть
также хорошо после родов, как выглядит Орлова. Хорошо, что ведущая "Дома-2"
не прочь посмеяться над собой.
"Ребенку
месяц. А губы сразу хирург накачал", — заявила Ольга.
Обманувшая народ
таким заявлением, звезда отправилась восстанавливаться. Она поделилась фотографией
обеда в клинике и своим самочувствием. Подробностей самих родов пока не было, но
женщины разных возрастов в комментариях уже ждут историю встречи с дочкой от
Ольги Орловой.