На свет появилась дочь 45-летней Ольги Орловой.

На свет появилась дочь 45-летней Ольги Орловой.45-летняя ОльгаОрлова стала мамой во второй раз. Напомним, что несколько лет назад экс-солиста"Блестящих" вышла замуж за московского бизнесмена. У Ольги уже есть старшийсын от первого брака, которому уже больше 18. А 6 февраля на свет появиласьдевочка, которую назвали Аней. Орлова показала младенца — в микроблоге звезды появилась первая фотографиямалышки у мамы на груди.Во времябеременности звезду нередко обвиняли в придуманном пиар-ходе. Ходили слухи,будто Ольга Орлова на самом деле носит накладной живот, а ребенка за неевынашивает суррогатная мама. Казалось бы, с рождением девочки негатив долженбыл исчезнуть, но нет.Недоброжелатели уверены,что фотография — постановочная. По мнению некоторых подписчиков, невозможно выглядетьтакже хорошо после родов, как выглядит Орлова. Хорошо, что ведущая "Дома-2"не прочь посмеяться над собой."Ребенкумесяц. А губы сразу хирург накачал", — заявила Ольга.Обманувшая народтаким заявлением, звезда отправилась восстанавливаться. Она поделилась фотографиейобеда в клинике и своим самочувствием. Подробностей самих родов пока не было, ноженщины разных возрастов в комментариях уже ждут историю встречи с дочкой отОльги Орловой.