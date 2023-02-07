Стало известно, кого во Владимире не коснется повышение стоимости проезда в общественном...

Стало известно, кого во Владимире не коснется повышение стоимости проезда в общественном транспорте.Глава Владимира Дмитрий Наумов поручил руководству «Владимирпассажиртранс» не повышать стоимость месячных проездных билетов для школьников и студентов.Таким образом, стоимость месячного проездного билета сохраняется на прежнем уровне - 330 руб. для учащихся и 550 руб. для студентов, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Напомним, что с 10 февраля 2023 года изменяются тарифы на перевозки в общественном транспорте города Владимира.Проезд в автобусах с 10 февраля во Владимире подорожает на 2 рубля. При безналичной оплате билет будет стоить 28 рублей, при наличной - 30 рублей. Рост - 7%.В троллейбусах надо будет отдать 27 рублей при оплате картой и 30 наличными.В связи с чем стоимость единого социального проездного билета на март составит 534 рубля (на февраль было 487 рублей).