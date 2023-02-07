Британское издание Financial Times опубликовало статью, в которой журналисты затронули успехи ЧВК Вагнер. Они уверены, что достижения организации смогут не только ослабить значимость Европы, но и создать новую сферу влияния России. Однако при этом, ранее власти Великобритании открыто говорили о желании признать музыкантов преступниками, включив ЧВК в список террористических организаций.

Британское издание Financial Times опубликовало статью, в которой журналисты затронули успехи ЧВК "Вагнер". Они уверены, что достижения организации смогут не только ослабить значимость Европы, но и создать новую сферу влияния России. Однако при этом, ранее власти Великобритании открыто говорили о желании признать "музыкантов" преступниками, включив ЧВК в список террористических организаций.Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, с чем связана комплиментарность этой публикации."Я уже говорил, к врагу нужно относиться с уважением, а предателей – уничтожать. У меня много по миру достойных врагов, с ними легко и приятно бороться. Значительно легче, чем с предателями внутри", — приводит комментарий предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".Ранее Пригожин отреагировал на нападки со стороны США и иностранной прессы в адрес ЧВК "Вагнер". Бизнесмен отметил, что сложившееся ситуация его не удивила. Помимо этого, большая часть российской элиты согласна с Вашингтоном, несмотря на то, что "вагнеровцы" куют величие России и стоят на защите Родины.