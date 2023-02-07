Уникальный вантовый мост через Оку в Муроме войдет в учебники по дорожному строительству. На какой...

Уникальный вантовый мост через Оку в Муроме войдет в учебники по дорожному строительству.На какой стадии готовности находится вантовый мост в Муроме? Специалисты госкомпании "Автодор" провели ознакомительную экскурсию по строящемуся переходу через Оку для студентов Московского автомобильно-дорожного университета. Какие секреты мостостроения узнали будущие дорожники, расскажет Александр Сыпченко.- Мы просовываем первую прядь вот в эту оболочку, вантовую трубу, которую вы видите, и краном башенным, и колесным краном это дело поднимается наверх.Один из проектировщиков моста через Оку Максим Марченко объясняет студентам дорожно-строительного факультета МАДИ устройство вантового каната. Наработкам в этом направлении сейчас уделяется особое внимание. Как только технология будет полностью освоена нашими специалистами, будущие вантовые мосты, возводимые в России, будут полностью отечественного производства.Максим Марченко, компания СТС, директор по проектированию:- Есть большие продвижения в этом смысле, поскольку налажено полностью производство, нанесение смазки и индивидуальной оболочки, и сейчас идут приемочные и сертификационные испытания.На мосту через Оку будет смонтировано 34 пары вант. На объекте задействовано около ста единиц техники и более тысячи человек. Протяженность - более 1400 метров, длина самого большого каната - порядка 130 метров. Сейчас рабочие завершают строительство руслового пролета, движение по мосту планируют запустить в сентябре 2023 года.Игорь Пешков, заместитель исполнительного директора ПК "Автобан" по развитию системы непрерывных улучшений:- На сегодняшний день все опоры сооружены, пролеты 15 из 16 опущены на опорные части.Вантовый мост станет одним из главных украшений будущей трассы М-12 "Восток". Семинар, посвященный реализации 4 этапа проекта, стал для будущих строителей не менее интересным, чем экскурсия по строительной площадке. Степень готовности этого участка приближается к 70 процентам.Виталий Шмаров, руководитель проектного офиса М-12 ГК "Автодор":- Сквозное движение по всему объекту, высокая доля покрытия в асфальтобетоне, отдельные участки готовы - освещение, барьерка и верхний слой асфальта, осталось, по большому счету, в этом году только сохранить темп и к сентябрю текущего года поедем.Новый центр компетенций отечественных технологий вантового мостостроения обязан своим появлением именно мосту через Оку. Уникальное во всех смыслах сооружение, уверены специалисты "Автодора", вскоре войдет во все учебники по дорожному строительству.Александр Сыпченко, "Вести-Владимир"