На севере российской столицы произошел пожар. Известно, что спасатели потушили возгорание в вентиляционной шахте одного из заводов. По информации , пожар произошел в производственном ..

На севере российской столицы произошел пожар. Известно, что спасатели потушили возгорание в вентиляционной шахте одного из заводов.По информации , пожар произошел в производственном корпусе, огонь заметили в вентиляционной камере на шестом этаже. Причина возгорания не обнародована.Также стало известно, что в Екатеринбурге сгорел салон эротического массажа. До прибытия спасателей из подъездов самостоятельно эвакуировалось двадцать человек, сообщает .передает, что в порту города Искендерун на юге Турции вспыхнул крупный пожар. С шестого февраля горят сотни контейнеров для морских перевозок.