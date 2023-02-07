Минералы следует подбирать индивидуально.

Минералы следует подбирать индивидуально.Не секрет, что натуральные камниобладают огромной силой и определенным образом влияют на человека. На Востокекамни считаются живим элементом, обладающим энергетикой. И их часто используютдля раскрытия потенциала человека, восстановления его эмоциональногоспокойствия. А на Западе камни с древних времен являются символом власти имогущества. Как использовать силу камней с пользой для себя, “Дни.ру”рассказала астролог Вера Михайлюк.Существуют камни, которые можноносить всем. К примеру – розовый кварц. Это камень любви. Он помогает боротьсяс депрессией, используется для гармонизации взаимоотношений и делает егообладателя более привлекательным. Причем, необязательно использовать данныйкамень только в теме любви, он так же поможет смягчить и расположить к себеокружающих, быстрее найти общий язык, добавит доброжелательности иположительных эмоций в общении с любым человеком.Но камни, которые можно носитьвсем – это, скорее исключение их правил. Большинство известных нам минераловследует подбирать индивидуально. Самый эффективный способ – обратиться для подборакамней по натальной карте к профессиональному астрологу. Т.е. основываясь на дате,времени и месте рождения специалист подберет те камни, которые будут для васмаксимально эффективными.Помните, что влияние камней неможет ухудшить положение ваших дел, но добавить определенное напряжение –запросто. Если камень вам не подходит, вы обязательно это почувствуете.Например, рука, на которой вы носите браслет их камней кажется тяжелой и какбудто онемевшей, начинает болеть голова, портится настроение и т.д. Но есликамень подобран специально для вас, в соответствии с вашей натальной картой, тоэффект так же будет незамедлителен. Конечно, это не «волшебная таблетка»которая исполнит все ваши желания в один момент, но человек, начавшийиспользовать камни в своей повседневной жизни, получает возможности, чередунеслучайных случайностей. А уж воспользоваться ими или нет – это дело каждого.Для максимальнойрезультативности при подборе камней следует учитывать фактор, что каждый знак зодиакав астрологии делится на декады.ОВЕН(21 марта – 30 марта)Рубин – способствуетличностному развитию, помогает преодолеть депрессию, при упадке сил и улучшаетфинансовое положение.Аметист – добавляетблагоразумия, вносит умеренность в поведение, наделяет терпением.(31 марта – 9 апреля)Алмаз – бережет отазартности, повышает жизненную активность, помогает достичь карьерных высот иулучшить финансовое положение.Красная яшма – помогаетдля защиты от недоброжелателей, снижает агрессию и конфликтность.Карнеол – повышаетоптимизм, увеличивает активность и энергию.(10 апреля – 20 апреля)Гранат – бережет отазартности, усиливает ваши таланты и способности.Малахит – содействуетполучению доходов, повышает творческие способности, способствует постоянству влюбовных и романтических отношениях.Аметист – вносит умеренностьв поведение, остужает чрезмерную страсть.ТЕЛЕЦ(21 апреля – 30 апреля)Изумруд – добавляетпритягательности и обаяния, развивает чувство стиля.Синий турмалин –способствует привлекательности в глазах противоположного пола.Бирюза – создаетомолаживающий эффект, способствует встрече достойного партнера по жизни.(1 мая – 10 мая)Аквамарин – поддерживаетгармонию в супружеской жизни.Изумруд – усиливаетинтуицию, побуждает к добрым поступкам.(11 мая – 21 мая)Бирюза – усмиряет гнев,хранит мир в семье, способствует встрече достойного партнера по жизни.Агат – способствуетувеличению благосостояния, способствует встрече достойного партнера по жизни.БЛИЗНЕЦЫ(22 мая – 31 мая)Золотистый топаз –добавляет радости в жизни, новых знакомств, способствует гармоничным отношениямс родственниками и друзьями.Гагат – развиваеттерпение, содействует материальной стабильности, помогает принять на себяответственность.(1 июня – 10 июня)Берилл – способствуетразвитию нужных контактов с окружающими, активизирует ум и память.Агат – помогает достичьжелаемого быстрее.(11 июня – 21 июня)Янтарь – повышаетинтуицию, увеличивает жизненную энергию, помогает стать более успешным в жизни.Сердолик – снижаетконфликтность, споры, ссоры и суету.РАК(22 июня – 1 июля)Аметист – способствуетгармонизации чувств и эмоций, камень откровенности и искренности.Зеленый турмалин –способствует хорошему сну, добавляет радости и спокойствия.(2 июля – 11 июля)Аметист – способствуетгармонизации чувств и эмоций, камень откровенности и искренности.Опал – оказывает поддержкув достижении целей.Изумруд – сглаживает “острыеуглы” характера.(12 июля – 23 июля)Лунный камень – улучшаетинтуицию и добавляет благоразумия.Горный хрусталь –добавляет жизнерадостности, гармонизирует эмоции, облегчает длительные поездки.Кошачий глаз – помогаетнайти вдохновение, развивает позитивное мышление и оптимизм.ЛЕВ(24 июля – 3 августа)Рубин – добавляетжизнерадостность, силы и энергию.Сапфир – позволяетсосредоточиться, развить интеллектуальные способности, помогает в разрешенииспоров.Тигровый глаз – добавляетпроницательность, остроумие, находчивость; направляет внимание на перспективныедела. Формирует рациональное отношение к финансам.(4 августа – 13 августа)Гранат – дает энергию длядостижения целей.Янтарь – сглаживает “острыеуглы” характера, повышает интуицию, дает жизненные силы.(14 августа – 23 августа)Рубин – укрепляет волю,добавляет целеустремленность.Золотистый топаз –улучшает настроение и самочувствие.ДЕВА(24 августа – 2 сентября)Желтый сапфир – стимулируетмозговую деятельность, добавляет сообразительности и способствует духовномуразвитию личности.Яшма – добавляет жизненныйтонус и силы. Повышает внимательность к деталям.(3 сентября – 12 сентября)Тигровый глаз – добавляетсосредоточенности, повышает педагогические способности.Изумруд – повышаетинтуицию.Красная яшма – добавляетжизнерадостность, помогает для защиты от недоброжелателей, снижает агрессию иконфликтность.(13 сентября – 23 сентября)Изумруд – повышаетинтуицию.Золотистый топаз – улучшаетнастроение и самочувствие.Желтый сапфир – смягчаетхарактер, повышает самооценку.ВЕСЫ(24 сентября – 2 октября)Дымчатый кварц – повышаетсообразительность, способствует повышению мозговой деятельности.Белый кварц –гармонизирует взаимоотношения с близким окружением.(3 октября – 12 октября)Аквамарин – способствуетгармонизации отношений в браке.Турмалин – способствуетдушевной гармонии.Дымчатый кварц (раухтопаз)– повышает работоспособность, вселяет надежду на лучшее.(13 октября – 23 октября)Алмаз – повышаетцелеустремленность и твердость характера.Сапфир – способствуетдуховному развитию, повышает самооценку.Оранжевый турмалин –способствует творческому подъему и вдохновению.СКОРПИОН(24 октября – 1 ноября)Аквамарин – позволяетминимизировать ссоры и конфликты.Гранат пироп –способствует признанию и почестям.Сердолик – помогает присдаче экзаменов, способствует ясному выражению мыслей, защищает отнедоброжелателей.(2 ноября – 12 ноября)Аметист – позволяет лучшевыглядеть, повышает привлекательность, развивает умеренность и спокойствие.Амазонит – защищает отнервного истощения.Топаз – добавляетоптимизма и развивает позитивное мышление.(13 ноября – 22 ноября)Изумруд – добавляетпритягательности, способствует мягкости характера, гармонизирует чувства иэмоции.Аквамарин – способствуетгармонии в браке.СТРЕЛЕЦ(23 ноября – 1 декабря)Гранат – повышаетнастроение, способствует гармонизации дружеских отношений. Добавляет верности.Горный хрусталь – длягармонизации пространства и атмосферы вокруг себя.Бирюза – повышаетинтуицию, усмиряет гнев и хранит мир в семье.(2 декабря – 11 декабря)Гранат – повышаетнастроение, способствует гармонизации дружеских отношений. Добавляет верности.Рубин – добавляет мудростии способствует целеустремлённости.Халцедон – гармонизируетличную жизнь, усмиряет гнев, и повышает настроение.(12 декабря – 21 декабря)Лазурит – для вдохновения.Рубин – добавляет мудростии способствует целеустремленности.КОЗЕРОГ(22 декабря – 31 декабря)Малахит – способствуетповышению настроения и исполнению заветного желания.Черный оникс – повышаетконцентрацию внимания, настойчивость, упорство.Сапфир – помогаетпреодолеть депрессию.(1 января – 10 января)Халцедон – усмиряет гнев иповышает настроение.Нефрит – для помощи втрудных ситуациях, семейного счастья.(11 января – 20 января)Тигровый глаз –способствует улучшению педагогических способностей, добавляет сосредоточенностии повышения концентрации внимания.Аметист – для душевногоспокойствия и внутреннего ощущения счастья.Жемчуг Козерогам НЕрекомендуется.ВОДОЛЕЙ(21 января – 30 января)Бирюза – для мира испокойствия в семье. Для женщин, чтобы на них обратили внимание мужчины.Аквамарин – для гармонии вбраке, против ссор. Добавляет оптимизма.Янтарь – повышаетинтуицию, добавляет жизненных сил, повышает самооценку.(31 января – 9 февраля)Янтарь – повышаетинтуицию, добавляет жизненных сил, повышает самооценку.Бирюза – для мира испокойствия в семье. Для женщин, чтобы на них обратили внимание мужчины.(10 февраля – 19 февраля)Аквамарин – для гармонии вбраке, против ссор. Добавляет оптимизма.Оливин – повышает настроениеи способствует развитию творческих способностей.РЫБЫ(20 февраля – 28\29 февраля)Аметист – для душевногоспокойствия и внутреннего ощущения счастья.Сапфир – способствуетдуховному развитию, концентрации внимания.(1 марта – 10 марта)Сапфир – способствуетдуховному развитию, концентрации внимания.Хризолит – повышаетчувство собственного достоинства, избавляет от депрессии.Яшма – повышает финансовоесостояние.(11 марта – 20 марта)Александрит – стимулируетмозговую деятельность, способствует умиротворению и гармонизации эмоций.Аквамарин – бережет отссор и лишнего стресса.