Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Бизнес-мобилизация
Владимирские предприниматели...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Бизнес-мобилизация
Владимирские предприниматели подключились к всероссийскому проекту "Бизнес-мобилизация". Как бизнесмены будут помогать фронту и переселенцам?
- Нововведения в деле
Единое пособие на детей и спецвыплаты медработникам. Региональный социальный фонд отчитался о выплатах по новой системе.
- Заколлембали!
И нашествие насекомых - посреди зимы! Владимирцы делятся кадрами "подснежных" микроскопических коллембол.