Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Бизнес-мобилизация Владимирские предприниматели...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Бизнес-мобилизацияВладимирские предприниматели подключились к всероссийскому проекту "Бизнес-мобилизация". Как бизнесмены будут помогать фронту и переселенцам?- Нововведения в делеЕдиное пособие на детей и спецвыплаты медработникам. Региональный социальный фонд отчитался о выплатах по новой системе.- Заколлембали!И нашествие насекомых - посреди зимы! Владимирцы делятся кадрами "подснежных" микроскопических коллембол.