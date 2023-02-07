Владимирцев коснулась ежегодная индексация более 40 видов социальных выплат. Вот некоторые из них...

Владимирцев коснулась ежегодная индексация более 40 видов социальных выплат.Вот некоторые из них в новом размере. Перерасчет производится без заявлений:Семьям с детьми- Единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909 ₽- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 8 561 ₽- Единовременное пособие беременной супруге призывника — 36 279 ₽- Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет — 15 548 ₽При инвалидности:- ЕДВ инвалидам I группы — 3 488 ₽- ЕДВ инвалидам II группы и детям с инвалидностью – 2071 ₽- ЕДВ инвалидам III группы — 1 365 ₽- Компенсация набора социальных услуг — 1 470 ₽/мес.- Инвалидам и ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС — 3 541 ₽/мес.- Инвалидам войны — 7 081 ₽/мес.Героям и ветеранам:- Участникам ВОВ — 5 311 ₽/мес.- Ветеранам боевых действий — 3 896 ₽/мес.- Героям Социалистического Труда, Героям Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы — 61 566 ₽/мес.- Героям СССР, России, полным кавалерам ордена Славы — 83 496 ₽/мес.Другим категориям:- Пособие на погребение — 7 793 ₽- При несчастном случае на производстве — до 131 732 ₽ один раз, до 101 289 ₽/мес.Фото https://www.pxfuel.com/en