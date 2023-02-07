Владимирцев коснулась ежегодная индексация более 40 видов социальных выплат.
Вот некоторые из них...
Владимирцев коснулась ежегодная индексация более 40 видов социальных выплат.
Вот некоторые из них в новом размере. Перерасчет производится без заявлений:
Семьям с детьми
- Единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909 ₽
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 8 561 ₽
- Единовременное пособие беременной супруге призывника — 36 279 ₽
- Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет — 15 548 ₽
При инвалидности:
- ЕДВ инвалидам I группы — 3 488 ₽
- ЕДВ инвалидам II группы и детям с инвалидностью – 2071 ₽
- ЕДВ инвалидам III группы — 1 365 ₽
- Компенсация набора социальных услуг — 1 470 ₽/мес.
- Инвалидам и ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС — 3 541 ₽/мес.
- Инвалидам войны — 7 081 ₽/мес.
Героям и ветеранам:
- Участникам ВОВ — 5 311 ₽/мес.
- Ветеранам боевых действий — 3 896 ₽/мес.
- Героям Социалистического Труда, Героям Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы — 61 566 ₽/мес.
- Героям СССР, России, полным кавалерам ордена Славы — 83 496 ₽/мес.
Другим категориям:
- Пособие на погребение — 7 793 ₽
- При несчастном случае на производстве — до 131 732 ₽ один раз, до 101 289 ₽/мес.
Фото https://www.pxfuel.com/en