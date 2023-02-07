Владимирская область стала первым участником международного проекта «Память народа: во имя...

Владимирская область стала первым участником международного проекта «Память народа: во имя мира»Этот проект приурочен к 79-летию снятия блокады Ленинграда. На протяжении недели ветераны-блокадники проедут по городам страны и расскажут потомкам о тех исторических событиях, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Первые лекции ветеранов Евсея Рудинского и Тамары Грачёвой состоятся сегодня в Доброграде. Затем они посетят Ковров, Суздаль и Владимир.Фото https://www.pxfuel.com/en