Владимирская область стала первым участником международного проекта «Память народа: во имя...
Владимирская область стала первым участником международного проекта «Память народа: во имя мира»
Этот проект приурочен к 79-летию снятия блокады Ленинграда. На протяжении недели ветераны-блокадники проедут по городам страны и расскажут потомкам о тех исторических событиях, сообщила пресс-служба Правительства ВО.
Первые лекции ветеранов Евсея Рудинского и Тамары Грачёвой состоятся сегодня в Доброграде. Затем они посетят Ковров, Суздаль и Владимир.
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