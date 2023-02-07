Владимирские школьники-кванторианцы стали призерами и победителями всероссийского...

Владимирские школьники-кванторианцы стали призерами и победителями всероссийского конкурса.Владимирские кванторианцы поднялись по "Лестнице наук". Четверо обучающихся биоквантума стали призерами и победителями Всероссийского конкурса научно-практических и исследовательских работ.В номинации "Медицина и здоровый образ жизни" победы удостоен проект Варвары Фунтовой и Даниила Герасимова, посвященный проблемам ранней диагностики болезни Альцгеймера. Еще двое авторов - Тимофей Быков и Юлия Удалова - отмечены за работы про диагностику непереносимости лактозы и размножение растений путем микроклонирования. Имена призеров внесут в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. В будущем ребята могут рассчитывать на грантовую поддержку своих проектов.