Предприниматель надеется, что при помощи проекта «Российское село» он сможет донести проблемы до властей и, возможно, решить их.

Владимирский производитель осетровых рыб пожаловался на проблемы с кормом из-за санкций. Фермер рассказал о завышенных ценах на российскую продукцию и стоимость услуг ЖКХ. Об этом сообщает федеральный проект «Российское село».Хозяйство «Вилки» занимается разведением рыбы. В месяц особям требуется до 400 кг комбикорма. После начала боевых действий на Украине иностранные компании ушли с отечественного рынка. Параллельный импорт зависит от курса валюты. В свою очередь, российские фирмы, при ослабленной конкуренции, решили повысить стоимость своих кормов.«Деваться некуда. Либо покупаешь у них, либо у тебя рыба умирает с голоду», - отмечает владелец фермы.Последняя надежда – строительство новых комбикормовых заводов, на которое сейчас правительство выделяет средства. Однако надо понимать, что их возведение вопрос не быстрый.Ещё одна проблема - цены на электричество. Система механической очистки, озонирования, фильтрации и стерилизации воды требует больших энергозатрат, которые сопровождаются высокими издержками.«Мой участок находится по соседству с частной землёй, но тарифы совершенно разные. Условно, бабушка платит 5 рублей, а я 10. И это только потому, что у меня территория сельхозназначения и я являюсь юридическим лицом», - сетует фермер.Предприниматель надеется, что при помощи проекта «Российское село» он сможет донести проблемы до властей и, возможно, решить их.