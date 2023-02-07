«Владимирский хлебокомбинат» принимает участие в международной выставке «Продэкспо-2023». В...

«Владимирский хлебокомбинат» принимает участие в международной выставке «Продэкспо-2023».В Московском Экспоцентре 6 февраля в 30-й раз стартовала одна из самых масштабных выставок года – «ПРОДЭКСПО-2023». Она принимает больше 2 тысяч участников из 35 стран.Турция, Бразилия, Кыргызстан, Китай, Грузия, Греция, Иран и многие другие страны «делегировали» своих производителей на «ПРОДЭКСПО-2023»… При этом около полутора тысяч экспонентов этого года – российские компании, представляющие лучшие ингредиенты для производств пищепрома, напитки, мед, орехи, сухофрукты, рыбу, разнообразные сладости, молочные продукты и, конечно, все виды хлебопекарной продукции. Кстати, Российский Союз пекарей представлен на «ПРОДЭКСПО-2023» отдельным стендом.На таких выставках всегда подписываются новые контракты. Так, Правительство Владимирской области заключило соглашение о сотрудничестве с ТПП РФ, ТПП региона и Экспоцентром, цель которого – продвижение на новые рынки товаров и услуг компаний из Владимирской области.Деловую программу выставки продолжили заседания, дискуссии, круглые столы, ключевыми темами которых стали продвижение органической и экологичной продукции, безопасность продуктов питания и, конечно, их качество.Андрей Щербаков, директор по качеству АО «Владимирский хлебокомбинат» (входит в Группу Компаний DeLavant) выступил с докладом. По его словам, в условиях санкций задача практически каждого предприятия – найти альтернативных европейским поставщиков, при этом, разумеется, - не в ущерб качеству продукта. Но «Владимирский хлебокомбинат» идет дальше, развивая предприятия Группы. Например, ООО «Владимирский хлеб» перерабатывает зерно с полей в Юрьев-Польском районе и обеспечивает производство соответствующей всем современным требованиям мукой. Еще более интересным выглядит проект «Малина в шоке» - собственные малиновые и смородиновые плантации Группы Компаний, благодаря которым поставки ягод для начинок владимирских слоек уже покрываются на 70% - с гарантированным качеством.9 февраля представители Владимирской области снова будут среди спикеров «ПРОДЭКСПО-2023» на круглом столе по подготовке кадров для пищевой (хлебопекарной) отрасли. Георгий Усков, HR-директор АО «Владимирский хлебокомбинат», и Ирина Серова, директор Муромского детского дома, расскажут о профориентации выпускников детских домов.Также в дискуссии 9 февраля примет участие сенатор Ольга Хохлова, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике. По ее мнению, именно регионы «могут гибко реагировать на запросы производителей и готовить специалистов-пекарей в колледжах»: «Мы уже запустили пилотный проект по профориентации ребят из детских домов на хлебопекарных предприятиях во Владимирской области, получили положительные отзывы и транслируем этот опыт другим субъектам».Фото предоставлены пресс-службой АО "Владимирский хлебокомбинат"