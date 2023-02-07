В поселке Мстёра завершается реконструкция бывшего детского дома под детский сад «Ласточка». Нынешнем летом в здании должны разместиться 90 мальчишек и девчонок.

В поселке Мстёра завершается реконструкция бывшего детского дома под детский сад «Ласточка». Нынешнем летом в здании должны разместиться 90 мальчишек и девчонок.Строители капитально укрепили фундамент, сделали стяжку, демонтировали ветхие конструкции, залили полы, выровняли стены, заменили инженерные и коммунальные сети. Для обогрева детского сада установят современную газовую котельную. Фасад здания утеплён и красочно оформлен.В учреждении появится пять детских групп. Для малышей предусмотрели спальни, раздевалки, медицинский и методический кабинеты. Также организованы современный спортивный зал, пищеблок, прачечная, кладовая и другие подсобные помещения. На территории детсада установят беседки и спортивную площадку.«Каждый день подрядчик выставляет на объект более 50 рабочих. Люди стараются сделать все качественно, с любовью к малышам. Дети должны расти в комфортных условиях, видеть с детства вокруг себя красоту и заботу. Сегодня это наша главная задача», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.