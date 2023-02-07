В связи с тем, что с 10 февраля во Владимире повышается стоимость проезда на общественном транспорте, вырастет и стоимость социального проездного билета, но останется прежней цена месячного

В связи с тем, что с 10 февраля во Владимире повышается стоимость проезда на общественном транспорте, вырастет и стоимость социального проездного билета, но останется прежней цена месячного проездного для школьников и студентов. Напомним, с 10 февраля цена на проезд в автобусе составит: – 30 руб. – за поездку за наличный расчет; – 28 руб. –