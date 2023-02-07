Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, полицейские поймали несколько пьяных водителей и предотвратили два дистанционных преступления.

В минувшие выходные во Владимире в рамках рейда «Ночной город» пресечено около 50 правонарушений. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, полицейские поймали несколько пьяных водителей и предотвратили два дистанционных преступления.Улицы патрулировали сотрудники ППС, ГИБДД, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, чиновники и дружинники. Большая часть нарушений касалась ПДД.Так, на улице Большой Нижегородской инспекторы ДПС остановили 27-летнюю девушку, которая ездила без прав. Теперь ей грозит крупный штраф.Полицейские также задержали 19 человек, распивающих алкоголь в запрещённых местах. Ещё пятерых доставили в отдел за мелкое хулиганство.«Задокументировано три факта незаконной продажи спиртного», - добавили в УМВД.Цель мероприятий - профилактика правонарушений, поэтому рейды будут продолжены.