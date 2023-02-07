Во Владимирской области 50 человек эвакуированы из монастыря из-за пожара в храме. Сегодня в 09...

Во Владимирской области 50 человек эвакуированы из монастыря из-за пожара в храме.Сегодня в 09 часов 23 минуты в МЧС поступило сообщение о сильном задымлении в одном из храмов Боголюбовского монастыря в посёлке Боголюбово.Два звена газодымозащитной службы обнаружили возгорание в подвале и ликвидировали пожар на площади 5 кв.м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В ходе тушения из храма эвакуированы 50 человек.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.