С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179511 владимирцев.

Во Владимирской области 7 февраля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Муромском и Киржачском, 4 -в Ковровском, по 2 - в Кольчугинском и Меленковском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Камешковском, Вязниковском, Селивановском, Александровском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179511 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49802 заболевших во Владимире, 21218 - в Ковровском районе и 19387 - в Муроме.