Во Владимирской области аферистка брала деньги с приютов для животных под обещание создать для них...

Во Владимирской области аферистка брала деньги с приютов для животных под обещание создать для них сайт.Вязниковским горсудом вынесен приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).Установлено, что под именем «Елена Савченко» она размещала в соцсети информацию о создании ею рекламных сайтов-презентаций животных и приютов для них. И, не собираясь выполнять эту работу, получала за нее деньги.Кроме того, она была неоднократно судима за совершение аналогичных преступлений во Владимирской и Вологодской областях, а также в Республике Татарстан, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Осужденная признала вину и была приговорена к 2 годам и 6 месяцам общего режима.Фото: https://www.pxfuel.com/en