Во Владимирской области из-за оттепелей проснулись насекомые. Владимирцев встревожило нашествие...

Во Владимирской области из-за оттепелей проснулись насекомые.Владимирцев встревожило нашествие насекомых. И это посреди зимы! В паблике "Природа владимирской области" появилось видео массового выхода на снег колонии микроскопических коллембол.Тысячи крошечных мошек усыпали сугроб в Камешкове. Такую же картину на днях наблюдали жители Гусь-Хрустального. Биологи успокаивают: за внешнее сходство коллембол называют "земляными блохами", но к кровососущим они не имеют никакого отношения. Некоторые из них считаются сельхозвредителями, но ущерб от них минимален. Коллемболы населяют подстилку и верхние горизонты почвы, а почуяв весну, выбираются на поверхность. Вообще погода этой зимой то и дело сбивает с толку насекомых. Околонулевые температуры будят пауков, комаров и других букашек. Про таких говорят: "У них в жилах течет антифриз".