Во Владимирской области на пожаре в бане пострадал человек. Накануне в 21 час 53 минуты поступил...

Во Владимирской области на пожаре в бане пострадал человек.Накануне в 21 час 53 минуты поступил сигнал из Лакинска о возгорании в бане. Пострадал 56-летний мужчина.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия МЧС баня уже горела вовсю. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади 21 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.