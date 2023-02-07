Во Владимирской области откроется центр общественного развития «Добро.Центр». По итогам заседания...

Во Владимирской области откроется центр общественного развития «Добро.Центр».По итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 22 декабря 2022 года, Президент России Владимир Путин поручил обеспечить создание в стране центров общественного развития «Добро.Центр».Они будут служить для вовлечения граждан в благотворительную и волонтёрскую деятельность.Наш «Добро.Центр» будет расположен в молодёжном корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Туда каждый сможет обратиться с вопросами, как стать волонтёром культуры, узнать в каких проектах и мероприятиях можно принять участие, как реализовать свои проекты и многое другое.Фото пресс-служба Правительства ВО.