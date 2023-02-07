Во Владимирской области прокуратура возбудила дело о срыве сроков строительства дороги для...

Во Владимирской области прокуратура возбудила дело о срыве сроков строительства дороги для многодетных.Александровской горпрокуратурой проведена проверка исполнения законодательства на строительстве автодороги по ул. 2 – я Алексеевская в городе Александрове.Установлено, что сроки выполнения муниципального контракта нарушены на полтора месяца, сообщила пресс-служба облпрокуратура.Важно, что участки здесь были выделены многодетным семьям. Особо нуждающимся в хорошем подъезде к домам.В итоге возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ". Оно направлено мировому судье.В настоящее время строительство дороги завершено, отмечает областная прокуратура.Фото https://www.pxfuel.com/en