Дорожники рапортуют о снижении аварийности.

Во Владимирской области снизилась аварийность на федеральной трассе М-7. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».В 2022 году в автокатастрофах на «семёрке» погибло 37 человек, а годом ранее - 64. Количество пострадавших сократилось с 317 до 302, почти на 5%. Общее количество ДТП уменьшилось на 10,3% (с 253 до 227).За пять лет число аварий в Нижегородской и Владимирской областях, произошедших на трассе М-7, сократилось на треть. Дорожники уверены, что всё благодаря установке разделительных ограждений, ликвидации левых поворотов на аварийных участках дороги, замене «зебр» на надземные пешеходные переходы и модернизации освещения проезжей части.