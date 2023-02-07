Нормативные требования серьезно отличаются.

Нормативные требования серьезно отличаются.За неимением большой суммы денег или при желании сэкономить граждане зачастую приобретают студии или апартаменты вместо полноценных квартир. Меж тем, у дешевого жилья есть явные недостатки. Минусы указанных категорий недвижимости раскрыла эксперт Ксения Аверс.В интервью газете "Известия" она подчеркнула, что проживание в студии вдвоем уже само по себе некомфортно, однако если нет возможности приобрести жилплощадь больших размеров, то это допустимый вариант. Гораздо хуже обстоят дела с апартаментами.Как правило, данная категория недвижимости при прочих равных стоит дешевле, чем квартира. Однако главная проблема заключается в том, что законодатель не относит апартаменты к жилой недвижимости, из чего вытекают другие минусы.Важно понимать, что нормативные требования для квартир и апартаментов серьезно отличаются. Здания с апартаментами могут не располагать необходимой для полноценной семьи инфраструктурой поблизости: детскими садиками, школами, поликлиниками, магазинами и так далее.Более того, проживание в апартаментах может быть просто вредно для здоровья, ведь санитарные требования для них тоже отличаются. К примеру, в окна подобной недвижимости может и вовсе не попадать солнечного света, что чревато хронической депрессией для жильцов.Эксперт отметила, что здание под апартаменты может быть перестроено на месте бывшего завода, то есть всегда существует риск купить жилье с повышенным уровнем радиации. Качества воды и ее очистки тоже может быть хуже, как и другие коммунальные услуги.Несмотря на это, коммунальные услуги для апартаментов стоят дороже, уточнила специалист по недвижимости. А еще их можно строить в местах с высоким уровнем шума и загрязнения, в отличии от квартир.