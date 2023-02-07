Премьер-министр страны Фумио Кисида назвал прискорбным его отсутствие.

Япония, несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях с Россией, хотела бы заключить мирный договор, поскольку считает его отсутствие спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным. Об этом заявил во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" - так здесь называют южную часть российских Курильских островов."Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор. В настоящее время японо-российские отношения находятся в тяжелом положении в связи с агрессией России на Украине. Однако правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор", - сказал он.В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.Впервые за три года мероприятие организовано в очном формате без каких-либо ковидных ограничений. В районе Национального театра, где проходит митинг, усилены меры безопасности - стянуты многочисленные полицейские патрули, перед входом проводится досмотр, внутрь здания запрещено проносить крупные сумки и рюкзаки, зонты, бутылки с водой и другими напитками. Усиление мер на мероприятиях, где выступают первые лица страны, связано с убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которое произошло летом прошлого года.