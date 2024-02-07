12 человек и 4 единицы техники тушили пожар на железнодорожной станции Бельково во Владимирской...
12 человек и 4 единицы техники тушили пожар на железнодорожной станции Бельково во Владимирской области
По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, накануне (поздним вечером, в 20:40) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Киржачский район, станция Бельково.
Известно, что предварительная площадь пожара — 117 квадратных метров.
Информации о погибших или пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек.
Других подробностей к этому часу пока нет. Причина пожара - неизвестна.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области