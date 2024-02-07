12 человек и 4 единицы техники тушили пожар на железнодорожной станции Бельково во Владимирской...

12 человек и 4 единицы техники тушили пожар на железнодорожной станции Бельково во Владимирской областиПо информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, накануне (поздним вечером, в 20:40) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Киржачский район, станция Бельково.Известно, что предварительная площадь пожара — 117 квадратных метров.Информации о погибших или пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек.Других подробностей к этому часу пока нет. Причина пожара - неизвестна.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области