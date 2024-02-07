17 муниципальных образований Владимирской области определились с ремонтом дорог на 2024 год. «17...

17 муниципальных образований Владимирской области определились с ремонтом дорог на 2024 год.«17 муниципалитетов Владимирской области заключили соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения...» - сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства.В Александрове в планах дорожников привести в нормативное состояние порядка 2 км автодорог на 5 улицах города и более 1 км тротуаров.В Александровском районе планируется отремонтировать в 19 населённых пунктах 20 участков дорог общей протяжённостью более 15 км.В Гороховецком районе приведут в порядок 12 объектов. Протяжённость ремонта в 11 населённых пунктах превысит 4 км.В Киржаче отремонтируют 1,6 км дорожного покрытия на двух городских улицах.В Лакинске ремонт ждёт 6 участков городских дорог протяжённостью 1,6 км.В Муромском районе в нормативное состояние приведут 10 участков автомобильных дорог, 8 из них – в населённых пунктах. Протяжённость ремонта составит более 11 км.В Радужном обновят порядка 0,8 км автодорог (6 участков).В Судогде отремонтируют более 1 км на 3 городских улицах.В Судогодском районе обновят 12 участков автодорог в 8 населённых пунктах, в том числе в посёлке Муромцево, где сейчас идут восстановительные работы в Замке Храповицкого.В Юрьеве-Польском приведут в нормативное состояние 0,6 км покрытия двух центральных дорог.В Петушинском районе намерены отремонтировать 18 участков автодорог в 12 населённых пунктах.Кроме того, по информации пресс-службы Правительства Владимирской области, в нормативное состояние приведут дороги в городе Курлово, посёлках Балакирево Александровского района, Никологоры Вязниковского района, Вольгинский и Городищи Петушинского района и Красная Горбатка Селивановского района.Фото: freepik.com