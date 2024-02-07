Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

19-летний житель Ивановской области грозился взорвать жилой дом в Камешково. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Парень требовал полмиллиона рублей, чтобы избежать теракта. После звонка в экстренную службу на место приехали оперативники, которые осмотрели многоэтажку. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.Позже жителя соседнего региона выследили. По его словам, он это сделал лишь из хулиганских побуждений. Сейчас на него заведено уголовное дело, на него наложили подписку о невыезде.