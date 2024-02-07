19-летний юноша угрожал взорвать жилой дом в городе Камешково По информации УМВД России по...

19-летний юноша угрожал взорвать жилой дом в городе КамешковоПо информации УМВД России по Владимирской области, возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего юноши, который угрожал взорвать жилой дом в городе Камешково.В июне 2023 года молодой человек позвонил к экстренную службу и сообщил о готовящимся взрыве, потребовав за отказ от своих действий нескромную сумму – 500 тысяч рублей.Незамедлительно прибывшие по указанному адресу сотрудники оперативных служб, не обнаружили каких-либо взрывных устройств, после чего вычислили фигуранта.Шантаж не удался, и в итоге молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.«Следователем следственного отдела ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» – сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской областиПолицейские напоминают, что за такие хулиганства, как заведомо ложные сведения о минировании, предусмотрена уголовная ответственность.Фото: freepik.com