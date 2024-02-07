В Суздале правоохранители задержали 28-летнего безработного жителя Владимира.

В Суздале правоохранители задержали 28-летнего безработного жителя Владимира. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Владимирца задержали в тот момент, когда он оборудовал так называемую закладку. У подозреваемого нашли 20 свёртков с незаконным зельем общей массой свыше 16 граммов.На допросе мужчина поведал, что должен был распространить наркотики в разных частях туристической столицы 33-го региона.В настоящий момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.