Безработный житель Владимира пытался разместить закладки с наркотиками в Суздале. По информации...

Безработный житель Владимира пытался разместить закладки с наркотиками в Суздале.По информации региональной пресс-службы УМВД России, 2 февраля (этого года) сотрудники ОМВД задержали на окраине Суздаля 28-летнего безработного жителя Владимира, подозреваемого в распространении наркотических средств. Мужчина в этот момент как раз организовывал «закладку».«Полицейские обнаружили и изъяли у задержанного в общей сложности 20 обмотанных черной изолентой полимерных свертков с наркотическим средством α-PVP – производным метилэфедрона, общей массой более 16 граммов...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.По словам фигуранта, который дал признательные показания, наркотики он должен был «разместить» в разных районах Суздаля «бесконтактным способом».В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».Уточняется, что подозреваемого заключили под стражу.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области